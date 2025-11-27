ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ПОТРЕБТОВАРЫ И СЫРЬЕ


15:31 27.11.2025

В Беларуси утвержден Регламент по согласованию повышения отпускных цен на потребительские товары и сырье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пакет документов о согласовании повышения отпускных цен на потребительские товары направляется:

1.Производителями в соответствующие госорганы, которым они подчинены или входят в систему.

2.Другими юр. лицами и ИП — в облисполком или Минский горисполком по месту регистрации.

Обращения о согласовании повышения цен на сырье подаются производителями в МСХП.

Пакет документов должен состоять из:

1.Заявления производителя.

2.Документов, подтверждающих необходимость повышения цен (договоры, протоколы и др.).

3.Пояснительной записки с объяснением причин повышения.

4.Расчетом отпускных цен или информации о себестоимости (фактической и плановой), учитывая отраслевые особенности.

Госорганы после получения документов вносят в МАРТ:

1.Ходатайство о рассмотрении вопроса на заседании Комиссии.

2.Заключение о целесообразности или нецелесообразности повышения цен.

При необходимости МАРТ может запросить дополнительную информацию у госорганов.

Есть список случаев, когда госорганы не могут внести документы на рассмотрение и возвращают их производителям на доработку (отсутствие информации о мерах по снижению затрат, предоставление неполных или недостоверных сведений, экономическое обоснование предлагаемой цены недостаточное и др).

МАРТ после получения полного пакета документов дает заключение о целесообразности повышения цен и направляет материалы Комиссии. В дальнейшем о результатах рассмотрения МАРТ информирует соответствующий госорган о принятом решении.

Кроме того, Регламентом утвержден порядок признания утратившими силу решений о согласовании отпускных цен госорганами.

Подробнее с Регламентом можно ознакомиться здесь.
