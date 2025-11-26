|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ BELARUS БУДЕТ СОЗДАНО В МЬЯНМЕ
13:33 27.11.2025
В Мьянме планируется наладить сборку, продажу и сервисное обслуживание тракторов BELARUS, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу ОАО «МТЗ».
«В Мьянме планируется создать сборочное производство тракторов BELARUS, а вместе с ним организовать продажи техники и ее сервисное обслуживание. Соответствующее соглашение подписано в рамках белорусско-мьянманского бизнес-форума, который состоялся сегодня в Янгоне», — сообщили в пресс-службе.
Там же отметили, что на мероприятии подписан контракт на поставку 400 трактрокомплектов BELARUS 451, 522 и 820 на сумму более 580 млн российских рублей. Кроме того, состоялась рабочая встреча министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова и союзного министра промышленности Мьянмы Чарли Тана, участие в которой принял маркетинг-директор ОАО «МТЗ» Андрей Маталыцкий. Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 27.11.2025
Конвертация в банках
на 27.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе