СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ BELARUS БУДЕТ СОЗДАНО В МЬЯНМЕ


13:33 27.11.2025

В Мьянме планируется наладить сборку, продажу и сервисное обслуживание тракторов BELARUS, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу ОАО «МТЗ».

«В Мьянме планируется создать сборочное производство тракторов BELARUS, а вместе с ним организовать продажи техники и ее сервисное обслуживание. Соответствующее соглашение подписано в рамках белорусско-мьянманского бизнес-форума, который состоялся сегодня в Янгоне», — сообщили в пресс-службе.

Там же отметили, что на мероприятии подписан контракт на поставку 400 трактрокомплектов BELARUS 451, 522 и 820 на сумму более 580 млн российских рублей. Кроме того, состоялась рабочая встреча министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова и союзного министра промышленности Мьянмы Чарли Тана, участие в которой принял маркетинг-директор ОАО «МТЗ» Андрей Маталыцкий. Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.
