Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРИОРИТЕТОВ НОВОГО ПЯТИЛЕТИЯ


13:29 27.11.2025

Создание качественной и удобной среды для жизни – один из важнейших приоритетов нового пятилетия. Об этом сообщил 26 ноября 2025 года министр экономики Юрий Чеботарь, представляя делегатам Всебелорусского народного собрания от Минской области проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Как отметил Юрий Чеботарь, качественные дороги, доступный транспорт, жилье – это основа для комфортной жизни наших людей.

«Значительные ресурсы планируется направить на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит удержать квалифицированные кадры в регионах, снизить уровень внутренней миграции. Особое внимание будет уделено строительству там, где планируется реализация крупных производственных проектов. Реализации этой задачи будет способствовать созданная институциональная база по новым инструментам поддержки строительства арендного жилья», – рассказал министр.

По словам руководителя экономического ведомства, задача повышения комфортности жизни будет реализовываться также за счет реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. За 5 лет предусматривается обновление порядка 25 тысяч километров дорожного полотна. Все дороги от райцентров к агрогородкам получат усовершенствованное покрытие. Особый акцент – обеспечению транспортной доступности.

«Качественные дороги обеспечат рост региональной экономики, привлечение инвестиций и повышение мобильности наших граждан», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Новые стандарты комфорта станут основой пятилетки качества.

«К 2030 году предполагается внедрить не менее пяти таких стандартов. Речь идет о качественном преобразовании жилого фонда и дворовых территорий, благоустройстве населенных пунктов, обеспечении населения водоснабжением и водоотведением.

Поставленные задачи будут реализованы через четыре государственные программы: «Строительство жилья», «Дороги Беларуси», «Транспорт Беларуси», «Комфортное жилье и благоприятная среда»», – отметил министр экономики.
