Экономика РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 2,5%

13:28 27.11.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-октябрь 2025 года составил 25 617,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,5% к уровню января – октября 2024 г.