|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 2,5%
13:28 27.11.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-октябрь 2025 года составил 25 617,5 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,5% к уровню января – октября 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 27.11.2025
Конвертация в банках
на 27.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе