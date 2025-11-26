ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НОТАРИУСЫ 3 ДЕКАБРЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ИНВАЛИДОВ И ИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


13:19 27.11.2025

Представители нотариата Беларуси 3 декабря 2025 года будут консультировать бесплатно в формате прямых телефонных линий с 10.00 до 12.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты, инвалиды и их официальные представители (опекуны и попечители) в указанное время смогут получить консультацию у нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию (составление завещания и оформление наследственных прав, удостоверение доверенности, совершение исполнительных надписей и др.).

Участие в подобных акциях, в рамках правового просвещения, для нотариального сообщества Беларуси стало уже традиционным. Основная цель подобных мероприятий – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня их правосознания и правовой культуры.

В республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню инвалидов, примут участие следующие нотариусы:

Тарасова Людмила Сергеевна, нотариус Брестского нотариального округа, 80162 23-18-98;

Черняк Ирина Леонидовна, нотариус Брестского нотариального округа, 80162 43-16-58;

Липская Анна Ивановна, нотариус Витебского нотариального округа, 80212 22-10-14;

Фёдорова Анна Валерьевна, нотариус Витебского нотариального округа, 80212 60-31-69;

Антипенко Юлия Леонидовна, нотариус Гомельского нотариального округа, 80232 30-04-11;

Макарова Анна Владимировна, нотариус Гомельского нотариального округа, 8029 693-09-75;

Михно Светлана Вячеславовна, нотариус Гродненского нотариального округа, 80152 44-20-81;

Шалова Елена Викторовна, нотариус Гродненского нотариального округа, 80152 68-30-21);

Подомацкая Дарья Геннадьевна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8044 554-48-10;

Романович Татьяна Антоновна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8029 514-41-42;

Козел Ольга Анатольевна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8029 171-44-12;

Буглак Инесса Матвеевна, нотариус Минского областного нотариального округа, 8017 272-66-75;

Климович Маргарита Александровна, нотариус Минского областного нотариального округа, 801717 7-68-87;

Шелковина Юлия Георгиевна, нотариус Могилевского нотариального округа, 80225 78-74-21;

Белохвост Ольга Владимировна, нотариус Могилевского нотариального округа, 80223 54-24-52.
