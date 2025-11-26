|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НОТАРИУСЫ 3 ДЕКАБРЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ИНВАЛИДОВ И ИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
13:19 27.11.2025
Представители нотариата Беларуси 3 декабря 2025 года будут консультировать бесплатно в формате прямых телефонных линий с 10.00 до 12.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты, инвалиды и их официальные представители (опекуны и попечители) в указанное время смогут получить консультацию у нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию (составление завещания и оформление наследственных прав, удостоверение доверенности, совершение исполнительных надписей и др.).
Участие в подобных акциях, в рамках правового просвещения, для нотариального сообщества Беларуси стало уже традиционным. Основная цель подобных мероприятий – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня их правосознания и правовой культуры.
В республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню инвалидов, примут участие следующие нотариусы:
Тарасова Людмила Сергеевна, нотариус Брестского нотариального округа, 80162 23-18-98;
Черняк Ирина Леонидовна, нотариус Брестского нотариального округа, 80162 43-16-58;
Липская Анна Ивановна, нотариус Витебского нотариального округа, 80212 22-10-14;
Фёдорова Анна Валерьевна, нотариус Витебского нотариального округа, 80212 60-31-69;
Антипенко Юлия Леонидовна, нотариус Гомельского нотариального округа, 80232 30-04-11;
Макарова Анна Владимировна, нотариус Гомельского нотариального округа, 8029 693-09-75;
Михно Светлана Вячеславовна, нотариус Гродненского нотариального округа, 80152 44-20-81;
Шалова Елена Викторовна, нотариус Гродненского нотариального округа, 80152 68-30-21);
Подомацкая Дарья Геннадьевна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8044 554-48-10;
Романович Татьяна Антоновна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8029 514-41-42;
Козел Ольга Анатольевна, нотариус Минского городского нотариального округа, 8029 171-44-12;
Буглак Инесса Матвеевна, нотариус Минского областного нотариального округа, 8017 272-66-75;
Климович Маргарита Александровна, нотариус Минского областного нотариального округа, 801717 7-68-87;
Шелковина Юлия Георгиевна, нотариус Могилевского нотариального округа, 80225 78-74-21;
Белохвост Ольга Владимировна, нотариус Могилевского нотариального округа, 80223 54-24-52.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 27.11.2025
Конвертация в банках
на 27.11.2025