Экономика РБ


БУТБ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД СНГ НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


12:32 27.11.2025

По итогам визита на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) Председателя Экономического Суда Содружества Независимых Государств Германа Нурбаева определены перспективные направления совместной работы двух организаций в сфере биржевой торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в частности, рассматривается возможность информационной поддержки со стороны Экономического Суда СНГ в рамках деятельности Международной ассоциации бирж, которая объединяет биржевые площадки 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

«В пределах своей компетенции мы готовы обмениваться опытом, делиться результатами обобщения правоприменительной практики и информацией по вопросам имплементации и толкования межгосударственных соглашений, заключенных в рамках СНГ. Учитывая широкую географию участников биржевых торгов и тесную вовлеченность биржи в деятельность различных международных объединений и наднациональных структур, сотрудничество с Экономическим Судом СНГ будет, безусловно, способствовать развитию биржевой торговли на просторах Содружества», — уверен Председатель Экономического Суда СНГ.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Экономическим Судом СНГ, а также предложил Герману Нурбаеву, который ранее занимал высшие руководящие должности в ряде крупных предприятий Казахстана, консолидировать усилия по привлечению на БУТБ казахстанских компаний — в первую очередь с целью закупки белорусских товаров.

«Сегодня биржевая торговля между Беларусью и Казахстаном динамично развивается, демонстрируя высокие темпы роста объемов сделок. Вместе с тем количество аккредитованных на бирже казахстанских компаний увеличивается не так активно, как хотелось бы, и 51 новый участник с начала года — это хороший, но не превосходный результат. В связи с этим надеемся на ваше содействие по информированию казахстанского бизнеса о возможностях использования биржевого механизма. Считаю, что такое сотрудничество придаст дополнительный импульс взаимной биржевой торговле и послужит укреплению торгово-экономических отношений между нашими странами», — подчеркнул Александр Осмоловский.
