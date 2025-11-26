ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ЛИЦЕЕ БГУ ОТКРЫЛАСЬ ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОБУЧЕНИЯ


12:00 27.11.2025

В Лицее им. Ф. Э. Дзержинского БГУ 26 ноября состоялось торжественное открытие современной лаборатории химического анализа и обучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лицея, новое пространство станет площадкой для углублённого изучения химии, подготовки к олимпиадам и развития исследовательских навыков лицеистов.

Лаборатория получила современное оснащение и оборудование. В первую очередь, лаборатория — это не стандартный школьный класс, который имеет ряд ограничений для проведения химических исследований. Здесь установлены техника и приборы ориентированные на проведение учащимися серии опытов и экспериментов. К примеру, это органический и неорганический синтез, исследование кинетических параметров химических реакций, выполнение работ по аналитической и физической химии.

Открытие лаборатории стало важным шагом к формированию современной образовательной среды, где теория соединяется с практикой, а интерес к науке — с реальными возможностями.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее
