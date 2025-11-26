В Лицее им. Ф. Э. Дзержинского БГУ 26 ноября состоялось торжественное открытие современной лаборатории химического анализа и обучения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лицея, новое пространство станет площадкой для углублённого изучения химии, подготовки к олимпиадам и развития исследовательских навыков лицеистов.

Лаборатория получила современное оснащение и оборудование. В первую очередь, лаборатория — это не стандартный школьный класс, который имеет ряд ограничений для проведения химических исследований. Здесь установлены техника и приборы ориентированные на проведение учащимися серии опытов и экспериментов. К примеру, это органический и неорганический синтез, исследование кинетических параметров химических реакций, выполнение работ по аналитической и физической химии.

Открытие лаборатории стало важным шагом к формированию современной образовательной среды, где теория соединяется с практикой, а интерес к науке — с реальными возможностями.