ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ ПРЕОБРАЗОВАН ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


11:35 27.11.2025

Решением Каменецкого районного исполнительного комитета от 11 ноября 2025 г. № 2191 предусмотрено преобразование ботанического памятника природы местного значения «Турнянский грачевник».

Как сообщает Национальный правовой портал, решение связано с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Так, в границах памятника устанавливается режим охраны и использования в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».

В частности, на данных территориях запрещаются:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (исключение – случаи выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иные случаи, предусмотренные законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования.

Кроме того, в границах охранной зоны нельзя возводить промышленные, коммунальные и складские объекты, автомобильные заправочные станции, станции технического обслуживания и мойки для автотранспорта, животноводческие объекты, объекты хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, объекты жилой застройки, размещать летние лагеря для скота, создавать новые садоводческие товарищества и дачные кооперативы, размещать палатки и палаточные городки, туристские стоянки, другие оборудованные зоны и места отдыха и т.д.

В результате преобразования общая площадь памятника природы составит 9,4307 га.

Решение вступает в силу с 27 ноября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее