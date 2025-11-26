Решением Каменецкого районного исполнительного комитета от 11 ноября 2025 г. № 2191 предусмотрено преобразование ботанического памятника природы местного значения «Турнянский грачевник».

Как сообщает Национальный правовой портал, решение связано с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Так, в границах памятника устанавливается режим охраны и использования в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».

В частности, на данных территориях запрещаются:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (исключение – случаи выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иные случаи, предусмотренные законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования.

Кроме того, в границах охранной зоны нельзя возводить промышленные, коммунальные и складские объекты, автомобильные заправочные станции, станции технического обслуживания и мойки для автотранспорта, животноводческие объекты, объекты хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, объекты жилой застройки, размещать летние лагеря для скота, создавать новые садоводческие товарищества и дачные кооперативы, размещать палатки и палаточные городки, туристские стоянки, другие оборудованные зоны и места отдыха и т.д.

В результате преобразования общая площадь памятника природы составит 9,4307 га.

Решение вступает в силу с 27 ноября 2025 г.