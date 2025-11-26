В Янгоне проходит Белорусско-мьянманский бизнес-форум. Ожидается подписание более чем 16 документов, которые в первую очередь укрепят экспортное сотрудничество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе белорусской делегации более 40 человек – это представители госорганов и бизнеса. Участие принимают и руководители ряда предприятий Минпрома. Задача – наладить прямые кооперационные связи. Мьянма – огромный рынок, и здесь большой упор делают на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать.

«Это уже третий форум. И он очень осознанный. Сюда уже предметно приехали люди, представители бизнеса, которые заключают контракты на сумму около 9 миллионов долларов. Это «живые» контракты – уже пошли по ставке, и пошло финансирование. Не говоря о том, что в ходе этого форума также намечены и более серьезные вещи, которые способны двинуть наши отношения на гораздо больший уровень», - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Между минздравами двух стран уже подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Так, Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Речь идет о производствах «Белмедпрепараты» и «Минскинтеркапс».

Форум – важная площадка для укрепления экономических связей двух стран. Запланировано обсуждение возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества. По итогам ожидается подписание прямых контрактов более чем на 9 миллионов долларов.