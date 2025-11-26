ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛАРУСЬ И МЬЯНМА ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА $9 МЛН


11:21 27.11.2025

В Янгоне проходит Белорусско-мьянманский бизнес-форум. Ожидается подписание более чем 16 документов, которые в первую очередь укрепят экспортное сотрудничество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе белорусской делегации более 40 человек – это представители госорганов и бизнеса. Участие принимают и руководители ряда предприятий Минпрома. Задача – наладить прямые кооперационные связи. Мьянма – огромный рынок, и здесь большой упор делают на агросектор. Белорусская сторона готова активно в этом участвовать.

«Это уже третий форум. И он очень осознанный. Сюда уже предметно приехали люди, представители бизнеса, которые заключают контракты на сумму около 9 миллионов долларов. Это «живые» контракты – уже пошли по ставке, и пошло финансирование. Не говоря о том, что в ходе этого форума также намечены и более серьезные вещи, которые способны двинуть наши отношения на гораздо больший уровень», - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Между минздравами двух стран уже подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Так, Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму. Речь идет о производствах «Белмедпрепараты» и «Минскинтеркапс».

Форум – важная площадка для укрепления экономических связей двух стран. Запланировано обсуждение возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества. По итогам ожидается подписание прямых контрактов более чем на 9 миллионов долларов.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
