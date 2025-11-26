рублей и увеличилось по сравнению с январем – октябрем 2024 г. в сопоставимых ценах на 8,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 571,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 12,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 158 тыс. тонн, молока – 821,5 тыс. тонн, яиц получено 377 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,8%, яиц – 81,6%.

На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 570,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 193,2 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 978,4 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, средняя урожайность получена 30,2 центнера с одного гектара убранной площади против 19,5 центнера в предыдущем году.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2025 г. накопано картофеля 82,4 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем на 1 ноября 2024 г., при средней урожайности 331 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2024 г. – 235 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 95,5% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 21,8 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем на 1 ноября 2024 г., при средней урожайности 161 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2024 г. – 155 центнеров).

На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 256,7 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 70,4 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 84,7 тыс. гектаров (на 26,7% больше).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 942,6 тыс. тонн кормовых единиц, или 122,8% к 1 ноября 2024 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 34,5 центнера кормовых единиц, что на 30,2% больше, чем на соответствующую дату 2024 года.