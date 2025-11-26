ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ДЕКАБРЕ


10:40 27.11.2025

В декабре белорусов ждут большие выходные – 4 дня подряд, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.

25 декабря (четверг) – католическое Рождество. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.

Рабочий день с 26 декабря (пятница) переносится на 20 декабря (суббота).

Таким образом, выходными днями будут: 25, 26, 27 и 28 декабря.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной - 22 рабочих.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце зимы при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 174 часа; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 172 часа

Если 26 декабря (переносимый день) приходится на период:

- отпуска (трудового, социального) работника - 20 декабря является для него нерабочим (выходным) днем;

- служебной командировки или обучения (повышение квалификации, подготовка, переподготовка) - 20 декабря для работника является рабочим днем.
