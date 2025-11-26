|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ДЕКАБРЕ
10:40 27.11.2025
В декабре белорусов ждут большие выходные – 4 дня подряд, рассказали в Министерстве труда и соцзащиты.
25 декабря (четверг) – католическое Рождество. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным.
Рабочий день с 26 декабря (пятница) переносится на 20 декабря (суббота).
Таким образом, выходными днями будут: 25, 26, 27 и 28 декабря.
В соответствии с производственным календарем у белорусов в декабре при шестидневной рабочей неделе будет 26 рабочих дней, при пятидневной - 22 рабочих.
Расчетная норма рабочего времени в первом месяце зимы при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 174 часа; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 172 часа
Если 26 декабря (переносимый день) приходится на период:
- отпуска (трудового, социального) работника - 20 декабря является для него нерабочим (выходным) днем;
- служебной командировки или обучения (повышение квалификации, подготовка, переподготовка) - 20 декабря для работника является рабочим днем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 27.11.2025
Конвертация в банках
на 27.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе