МТС совместно с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси начинают новый сезон образовательного проекта #ШколаЦифровойГрамотности, который помогает получать знания по кибербезопасности и учиться эффективно и ответственно пользоваться гаджетами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, занятия стартовали в Кобринской детской деревне для 60 воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет.

Программа курса охватит 10 тематических модулей, посвященных ключевым аспектам цифровой среды: от основ работы с устройствами и мобильным интернетом до кибербезопасности, защиты данных, противодействия кибербуллингу и знакомства с ИИ-инструментами. Дети будут работать на планшетах Huawei MatePad 11.5. Финальным этапом станет цифровая профориентация — подготовка резюме и знакомство с онлайн-ресурсами для поиска работы.

«Новый сезон проекта — важный шаг для нас. Дети, которые растут в интернатных учреждениях, особенно нуждаются в поддержке и знаниях, которые помогут им уверенно войти во взрослую жизнь. Цифровые навыки — это не только умение пользоваться смартфоном или интернетом. Это возможность учиться, общаться, находить работу, реализовывать свои таланты и быть частью общества. Мы хотим, чтобы каждый ребенок понимал: технологии — это инструмент, который открывает двери к новым возможностям, но требует ответственного и осознанного подхода. Именно поэтому мы уделяем внимание не только техническим аспектам, но и формированию критического мышления, цифровой безопасности и культуры общения в сети. Мы уверены, что этот проект станет школой уверенности и самостоятельности для ребят», — делится Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

«Для ЮНИСЕФ важно, чтобы каждый ребенок — независимо от того, где он растет — имел доступ к поддержке, знаниям и взрослым, которые помогают ему ориентироваться в быстро меняющемся цифровом мире. Подросткам из интернатных учреждений особенно важно чувствовать, что рядом есть люди и организации, готовые их сопровождать и укреплять их уверенность в своих силах. Для нас важно, что инициатива развивается и позволяет постепенно охватывать все больше учреждений — это вклад в создание устойчивой и защищающей среды для каждого ребенка», — прокомментировали в ЮНИСЕФ в Беларуси.

«Для наших воспитанников участие в проекте имеет особое значение. Цифровые навыки сегодня помогают детям учиться, находить информацию, общаться и готовиться к будущей профессии. Мы видим, как ребята становятся более уверенными, начинают осознавать свои возможности и понимать, что мир технологий может быть для них поддержкой и ресурсом. Это важный шаг к их самостоятельности и успешной интеграции в общество», — отмечает Ирина Скоробогатько, заместитель директора по воспитательной работе Кобринской детской деревни.

Проект #ШколаЦифровойГрамотности стартовал этой весной и направлен на обучение воспитанников интернатных учреждений. Уже на первом этапе программы дети из шести учреждений Витебской и Гродненской областей освоили основы безопасного и осознанного использования цифровых технологий.