Реализация продукции управлением продвижения и реализации запчастей ОАО «МТЗ» в январе — октябре 2025 года увеличилась на 18 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления Кирилл Птушка.

«Наше подразделение реализовывает запасные части для постгарантийного ремонта тракторов, а также узлы в несобранном виде, кабинокомплекты, спецтехнику, товары народного потребления, сувенирную продукцию и прочее. Общая сумма реализации всех позиций за 10 месяцев 2025 года превысила 38 млн долларов. Львиную долю составляют запасные части — 70 %. Этот результат — не случайность, а следствие выстроенной системы работы, ориентированной на восстановление сельскохозяйственной техники после окончания гарантийного срока», — отметил Кирилл Птушка.

По его словам, спрос на качественные запчасти МТЗ стабильно высок не только в Беларуси, но и в России, а также в других странах ближнего и дальнего зарубежья.