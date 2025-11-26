|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТЕМП РОСТА ПРОДАЖ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЧАСТЕЙ МТЗ СОСТАВИЛ 118%
17:12 26.11.2025
Реализация продукции управлением продвижения и реализации запчастей ОАО «МТЗ» в январе — октябре 2025 года увеличилась на 18 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления Кирилл Птушка.
«Наше подразделение реализовывает запасные части для постгарантийного ремонта тракторов, а также узлы в несобранном виде, кабинокомплекты, спецтехнику, товары народного потребления, сувенирную продукцию и прочее. Общая сумма реализации всех позиций за 10 месяцев 2025 года превысила 38 млн долларов. Львиную долю составляют запасные части — 70 %. Этот результат — не случайность, а следствие выстроенной системы работы, ориентированной на восстановление сельскохозяйственной техники после окончания гарантийного срока», — отметил Кирилл Птушка.
По его словам, спрос на качественные запчасти МТЗ стабильно высок не только в Беларуси, но и в России, а также в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
Курсы в банках
на 26.11.2025
Конвертация в банках
на 26.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе