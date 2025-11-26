ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТЕМП РОСТА ПРОДАЖ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЧАСТЕЙ МТЗ СОСТАВИЛ 118%


17:12 26.11.2025

Реализация продукции управлением продвижения и реализации запчастей ОАО «МТЗ» в январе — октябре 2025 года увеличилась на 18 % по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления Кирилл Птушка.

«Наше подразделение реализовывает запасные части для постгарантийного ремонта тракторов, а также узлы в несобранном виде, кабинокомплекты, спецтехнику, товары народного потребления, сувенирную продукцию и прочее. Общая сумма реализации всех позиций за 10 месяцев 2025 года превысила 38 млн долларов. Львиную долю составляют запасные части — 70 %. Этот результат — не случайность, а следствие выстроенной системы работы, ориентированной на восстановление сельскохозяйственной техники после окончания гарантийного срока», — отметил Кирилл Птушка.

По его словам, спрос на качественные запчасти МТЗ стабильно высок не только в Беларуси, но и в России, а также в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2025
валюта курс
EUR 3.3819
USD 2.9220
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3733 -0
USD 2.9220 -0.0023
RUB 3.7056 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line