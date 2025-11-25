Бренд «Луч» впервые представляет уникальные дисковые часы, главное достоинство которых — отличие от других часов с привычным дизайном,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, уникальность дизайна заключается в том, что в часах нет привычных стрелок и традиционного циферблата. Вместо них — своеобразная дисковая конструкция. В небольших полукруглых окошках, как первые проблески света на горизонте, плавно появляются цифры, отсчитывая часы и минуты. Такой формат встречается крайне редко и создает завораживающий эффект, которого невозможно добиться со стандартными стрелками.

Часы сразу обращают на себя внимание, внося интригующую нотку в имидж.

Лаконичный дизайн с фокусом на движении стрелок-дисков — это современный минимализм с характером.

Коллекция «Усход» выполнена в универсальном дизайне унисекс в двух вариациях – белой и чёрной. Она гармонично смотрится на любой руке и станет идеальным аксессуаром на каждый день, который легко впишется в любой гардероб.

Характеристики:

Корпус из нержавеющей стали

Тип механизма: механический (ручной завод)

Механизм Луч 1801.1

Минеральное стекло

Силиконовый ремешок с литой брендированной пряжкой

Цена: 559 BYN

Эта коллекция — напоминание о том, что любой рассвет начинается с маленького проблеска.