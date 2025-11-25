ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БРЕНД «ЛУЧ» ПРЕЗЕНТОВАЛ УНИКАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЧАСЫ


14:27 26.11.2025

Бренд «Луч» впервые представляет уникальные дисковые часы, главное достоинство которых — отличие от других часов с привычным дизайном,

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, уникальность дизайна заключается в том, что в часах нет привычных стрелок и традиционного циферблата. Вместо них — своеобразная дисковая конструкция. В небольших полукруглых окошках, как первые проблески света на горизонте, плавно появляются цифры, отсчитывая часы и минуты. Такой формат встречается крайне редко и создает завораживающий эффект, которого невозможно добиться со стандартными стрелками.

Часы сразу обращают на себя внимание, внося интригующую нотку в имидж.

Лаконичный дизайн с фокусом на движении стрелок-дисков — это современный минимализм с характером.

Коллекция «Усход» выполнена в универсальном дизайне унисекс в двух вариациях – белой и чёрной. Она гармонично смотрится на любой руке и станет идеальным аксессуаром на каждый день, который легко впишется в любой гардероб.

Характеристики:

Корпус из нержавеющей стали

Тип механизма: механический (ручной завод)

Механизм Луч 1801.1

Минеральное стекло

Силиконовый ремешок с литой брендированной пряжкой

Цена: 559 BYN

Эта коллекция — напоминание о том, что любой рассвет начинается с маленького проблеска.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line