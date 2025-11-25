|О компании
|26.11.2025
|
|
Экономика РБ
БРЕНД «ЛУЧ» ПРЕЗЕНТОВАЛ УНИКАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЧАСЫ
14:27 26.11.2025
Бренд «Луч» впервые представляет уникальные дисковые часы, главное достоинство которых — отличие от других часов с привычным дизайном,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, уникальность дизайна заключается в том, что в часах нет привычных стрелок и традиционного циферблата. Вместо них — своеобразная дисковая конструкция. В небольших полукруглых окошках, как первые проблески света на горизонте, плавно появляются цифры, отсчитывая часы и минуты. Такой формат встречается крайне редко и создает завораживающий эффект, которого невозможно добиться со стандартными стрелками.
Часы сразу обращают на себя внимание, внося интригующую нотку в имидж.
Лаконичный дизайн с фокусом на движении стрелок-дисков — это современный минимализм с характером.
Коллекция «Усход» выполнена в универсальном дизайне унисекс в двух вариациях – белой и чёрной. Она гармонично смотрится на любой руке и станет идеальным аксессуаром на каждый день, который легко впишется в любой гардероб.
Характеристики:
Корпус из нержавеющей стали
Тип механизма: механический (ручной завод)
Механизм Луч 1801.1
Минеральное стекло
Силиконовый ремешок с литой брендированной пряжкой
Цена: 559 BYN
Эта коллекция — напоминание о том, что любой рассвет начинается с маленького проблеска.
|
