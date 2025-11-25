БЕЛАЗ представил большую новогоднюю туристическую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время рождественско-новогодних праздников БЕЛАЗ приглашает детей и взрослых совершить увлекательное путешествие по локациям индустриального гиганта вместе с необыкновенными экскурсоводами – главными волшебниками зимы – Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочной компанией. Праздничные экскурсионные туры на БЕЛАЗ с познавательно-развлекательной программой «В поисках волшебного ключа» стартуют 16 декабря и продлятся до 6 января.

Гости посетят музей, объединивший прошлое и настоящее легендарного завода, узнают, как реально выглядят полезные ископаемые, а также сколько слонов может перевести самый большой на планете БЕЛАЗ и при чем здесь Книга рекордов Гиннесса. Здесь же все желающие смогут прикоснуться к сокровенному «Шару желаний», помогающему исполнять заветные мечты.

Продолжатся большие белазовские приключения занимательной квест-игрой, где надо будет помочь Дедушке Морозу и его друзьям отыскать затерявшийся где-то волшебный ключ от огромного новогоднего самосвала.

В настоящем сборочном цехе можно будет своими глазами увидеть, как на заводском конвейере, словно из гигантского конструктора, собираются «Короли карьерных дорог» – гордые БЕЛАЗы – и стать свидетелями чудес из мира высоких технологий. А еще вам представится уникальная возможность подняться на палубу того самого 450-тонного рекордсмена и прокатиться в кабине 90-тонного карьерного самосвала.