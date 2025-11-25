ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ БОЛЬШУЮ НОВОГОДНЮЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ


14:23 26.11.2025

БЕЛАЗ представил большую новогоднюю туристическую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время рождественско-новогодних праздников БЕЛАЗ приглашает детей и взрослых совершить увлекательное путешествие по локациям индустриального гиганта вместе с необыкновенными экскурсоводами – главными волшебниками зимы – Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочной компанией. Праздничные экскурсионные туры на БЕЛАЗ с познавательно-развлекательной программой «В поисках волшебного ключа» стартуют 16 декабря и продлятся до 6 января.

Гости посетят музей, объединивший прошлое и настоящее легендарного завода, узнают, как реально выглядят полезные ископаемые, а также сколько слонов может перевести самый большой на планете БЕЛАЗ и при чем здесь Книга рекордов Гиннесса. Здесь же все желающие смогут прикоснуться к сокровенному «Шару желаний», помогающему исполнять заветные мечты.

Продолжатся большие белазовские приключения занимательной квест-игрой, где надо будет помочь Дедушке Морозу и его друзьям отыскать затерявшийся где-то волшебный ключ от огромного новогоднего самосвала.

В настоящем сборочном цехе можно будет своими глазами увидеть, как на заводском конвейере, словно из гигантского конструктора, собираются «Короли карьерных дорог» – гордые БЕЛАЗы – и стать свидетелями чудес из мира высоких технологий. А еще вам представится уникальная возможность подняться на палубу того самого 450-тонного рекордсмена и прокатиться в кабине 90-тонного карьерного самосвала.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3850
USD 2.9200 2.9230
RUB 3.6970 3.6970
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1620
EUR/RUB 91.6000 91.7000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line