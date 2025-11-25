|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ БОЛЬШУЮ НОВОГОДНЮЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ
14:23 26.11.2025
БЕЛАЗ представил большую новогоднюю туристическую программу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время рождественско-новогодних праздников БЕЛАЗ приглашает детей и взрослых совершить увлекательное путешествие по локациям индустриального гиганта вместе с необыкновенными экскурсоводами – главными волшебниками зимы – Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочной компанией. Праздничные экскурсионные туры на БЕЛАЗ с познавательно-развлекательной программой «В поисках волшебного ключа» стартуют 16 декабря и продлятся до 6 января.
Гости посетят музей, объединивший прошлое и настоящее легендарного завода, узнают, как реально выглядят полезные ископаемые, а также сколько слонов может перевести самый большой на планете БЕЛАЗ и при чем здесь Книга рекордов Гиннесса. Здесь же все желающие смогут прикоснуться к сокровенному «Шару желаний», помогающему исполнять заветные мечты.
Продолжатся большие белазовские приключения занимательной квест-игрой, где надо будет помочь Дедушке Морозу и его друзьям отыскать затерявшийся где-то волшебный ключ от огромного новогоднего самосвала.
В настоящем сборочном цехе можно будет своими глазами увидеть, как на заводском конвейере, словно из гигантского конструктора, собираются «Короли карьерных дорог» – гордые БЕЛАЗы – и стать свидетелями чудес из мира высоких технологий. А еще вам представится уникальная возможность подняться на палубу того самого 450-тонного рекордсмена и прокатиться в кабине 90-тонного карьерного самосвала.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
Курсы в банках
на 26.11.2025
Конвертация в банках
на 26.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе