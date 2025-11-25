|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:18 26.11.2025
организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 331,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 83,1 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 70,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 21,4% от общего ввода по области.
