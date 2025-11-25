|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 2030
11:02 26.11.2025
Поддержка семьи и укрепление здоровья нации – стратегические задачи Программы 2030. Об этом заявила 25 ноября 2025г. заместитель министра экономики Елена Болигатова, представляя делегатам Всебелорусского народного собрания от Гомельской области проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
В своем выступлении заместитель министра рассказала о подходах к формированию документа, сфокусировав особое внимание на вопросах обеспечения демографической безопасности.
«Решение демографической проблемы лежит в мировоззренческой плоскости. Вот почему в новом пятилетии мы ставим задачу вернуть престиж института брака и ответственного родительства. Многодетность должна стать примером для подражания и нормой жизни», – отметила Елена Болигатова.
В рамках этого направления будут реализованы меры по расширению социально-экономической поддержки семей, стимулированию многодетности, внедрению прогрессивной модели семейного капитала, развитию института ЭКО, расширению сети дошкольных учреждений.
По словам заместителя министра экономики, в развитии системы здравоохранения акцент будет сделан на профилактику заболеваний и обеспечение доступности качественной медицинской помощи в каждом уголке страны.
«С этой целью планируем обеспечить охват диспансеризацией взрослого населения на уровне не менее 95 %, расширять сеть межрайонных центров для оказания медпомощи (не менее трех в каждой области), развивать высокотехнологичную медицину, активно внедряя цифровые решения, и, безусловно, повышать престиж профессии медработников.
В то же время, ключ к долголетию – здоровый образ жизни. Поэтому не менее амбициозная задача – вовлечение каждого третьего жителя Беларуси в систематические занятия физкультурой. Для этого продолжим реконструировать действующие и строить новые спортивные объекты, организовывать массовые спортивные мероприятия. Реализовывать поставленные задачи планируется в рамках 3 госпрограмм: «Развитие демографического потенциала», «Здоровье нации», «Физическая культура и спорт», – отметила Елена Болигатова.
