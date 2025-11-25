Авиакомпания «Белавиа» с 31 марта 2026 года открывает регулярные рейсы из Минска в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на Airbus A330-200.

Расписание:

Вылет из Минска – в 00.30, прибытие в Нячанг – в 15.30

Обратный рейс из Нячанга – в 17.30, прибытие в Минск – в 01.10

Время в пути составит 11 часов туда и 11 часов 40 минут в обратном направлении. Время для всех аэропортов указано местное.

Билеты от 1393 BYN в одну сторону и от 2704 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).

Приобрести можно на сайте belavia.by, у агентов, в офисах продаж.