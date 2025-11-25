|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
БЕЛАВИА С 31 МАРТА ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В НЯЧАНГ
10:37 26.11.2025
Авиакомпания «Белавиа» с 31 марта 2026 года открывает регулярные рейсы из Минска в Нячанг (Вьетнам). Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на Airbus A330-200.
Расписание:
Вылет из Минска – в 00.30, прибытие в Нячанг – в 15.30
Обратный рейс из Нячанга – в 17.30, прибытие в Минск – в 01.10
Время в пути составит 11 часов туда и 11 часов 40 минут в обратном направлении. Время для всех аэропортов указано местное.
Билеты от 1393 BYN в одну сторону и от 2704 BYN туда-обратно (тариф «Лайт»).
Приобрести можно на сайте belavia.by, у агентов, в офисах продаж.
