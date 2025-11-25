ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 11 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:11 26.11.2025

В Беларуси на 26 ноября намолочено 11,091 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,765 млн.тонн, Гродненская – 2,186 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,401 млн.тонн, Гомельская – 1,442 млн.тонн, Витебская – 1,078 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 274 тысячи гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га

Заготовлено льнотресты 214 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га

Сахарной свеклы накопано 5 миллионов 964 тысячи тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезено 85% от накопанной свеклы, что составляет 5 млн 89 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 336 тысяч гектаров, что составляет 93% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3900
USD 2.9240 2.9300
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 91.4000 91.7000
USD/RUB 79.0500 79.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line