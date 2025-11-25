|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ 11 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
10:11 26.11.2025
В Беларуси на 26 ноября намолочено 11,091 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,765 млн.тонн, Гродненская – 2,186 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,401 млн.тонн, Гомельская – 1,442 млн.тонн, Витебская – 1,078 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 274 тысячи гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га
Заготовлено льнотресты 214 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га
Сахарной свеклы накопано 5 миллионов 964 тысячи тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезено 85% от накопанной свеклы, что составляет 5 млн 89 тыс.тонн.
Поднято зяби на площади 1 млн 336 тысяч гектаров, что составляет 93% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.
