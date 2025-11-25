ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АБОНЕНТЫ МТС СМОГУТ СНИМАТЬ 24-ЧАСОВУЮ БЛОКИРОВКУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РОУМИНГЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ


09:44 26.11.2025

Компания МТС во взаимодействии с роуминговыми партнерами завершила тестирование механизма упрощенного доступа к передаче данных и СМС на территории России. Абоненты могут снимать 24-часовую блокировку сразу после регистрации в сети с использованием СМС-подтверждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, после подключения к сети российского оператора на абонентский номер автоматически отправляется СМС-сообщение со специальной ссылкой. Для снятия блокировки необходимо пройти верификацию, введя проверочный код (капчу).

Данная процедура позволяет оставаться на связи во время поездок в Россию, не ожидая завершения периода охлаждения, который применяется с 6 октября по решению уполномоченных органов в момент первой регистрации в сетях российских операторов и может длиться 24 часа и более.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3900
USD 2.9240 2.9300
RUB 3.6880 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 91.4000 91.7000
USD/RUB 79.0500 79.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line