Компания МТС во взаимодействии с роуминговыми партнерами завершила тестирование механизма упрощенного доступа к передаче данных и СМС на территории России. Абоненты могут снимать 24-часовую блокировку сразу после регистрации в сети с использованием СМС-подтверждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, после подключения к сети российского оператора на абонентский номер автоматически отправляется СМС-сообщение со специальной ссылкой. Для снятия блокировки необходимо пройти верификацию, введя проверочный код (капчу).

Данная процедура позволяет оставаться на связи во время поездок в Россию, не ожидая завершения периода охлаждения, который применяется с 6 октября по решению уполномоченных органов в момент первой регистрации в сетях российских операторов и может длиться 24 часа и более.