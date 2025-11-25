|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
АБОНЕНТЫ МТС СМОГУТ СНИМАТЬ 24-ЧАСОВУЮ БЛОКИРОВКУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РОУМИНГЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
09:44 26.11.2025
Компания МТС во взаимодействии с роуминговыми партнерами завершила тестирование механизма упрощенного доступа к передаче данных и СМС на территории России. Абоненты могут снимать 24-часовую блокировку сразу после регистрации в сети с использованием СМС-подтверждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, после подключения к сети российского оператора на абонентский номер автоматически отправляется СМС-сообщение со специальной ссылкой. Для снятия блокировки необходимо пройти верификацию, введя проверочный код (капчу).
Данная процедура позволяет оставаться на связи во время поездок в Россию, не ожидая завершения периода охлаждения, который применяется с 6 октября по решению уполномоченных органов в момент первой регистрации в сетях российских операторов и может длиться 24 часа и более.
