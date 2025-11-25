|О компании
|26.11.2025
Экономика РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,8%
09:40 26.11.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2025 года в текущих ценах составил 24 014,9 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,8% к уровню января – октября 2024 г.
