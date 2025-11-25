На форуме «Кибербезопасность 2026» в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» представители МТС рассказали о современных подходах к обеспечению информационной безопасности и поделились опытом противодействия таргетированным атакам, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам компании МТС Кирилл Мытько в приветственном слове обозначил общее видение текущего состояния кибербезопасности и перечислил основные угрозы, с которыми сталкиваются компании.

«Сегодня киберугрозы становятся все более изощренными, и бизнесу важно понимать, что защита инфраструктуры — это не разовое действие, а постоянный процесс. Это таргетированные атаки, использование социальной инженерии, попытки проникновения через уязвимости. Именно поэтому МТС уделяет особое внимание комплексному подходу к безопасности», — отметил Кирилл Мытько.

Начальник центра кибербезопасности МТС Кирилл Субоч в своем выступлении рассказал о практических подходах компании к защите цифровой инфраструктуры. Он простым и понятным языком объяснил различия между классическими системами управления событиями информационной безопасности (SIEM) и современными платформами расширенного обнаружения и реагирования (XDR).

По словам эксперта, работа с SIEM требует постоянной минимизации ложных срабатываний и формирования аналитической базы, которая позволяет эффективно реагировать на инциденты. «Мы сталкиваемся с большим количеством источников и событий информационной безопасности. Важно не только фиксировать их, но и выстраивать систему, которая позволяет исключать лишний шум и сосредоточиться на реальных угрозах», — отметил Кирилл Субоч.

Он также поделился практическими кейсами расследования таргетированных атак, подчеркнув, что злоумышленники все чаще используют встроенные инструменты операционных систем, чтобы замаскировать свои действия. «Мы видим, что атаки готовятся заранее и тщательно. Злоумышленники стараются не применять хакерские «тулзы», а использовать стандартные утилиты, чтобы не попасть в поле зрения систем мониторинга», — сказал спикер.

Отдельное внимание было уделено человеческому фактору. Кирилл Субоч рассказал о платформе для повышения осведомленности сотрудников. «Самый уязвимый элемент любой инфраструктуры — это человек. Если сотрудник не знает, как работать с интернет-ресурсами, он может стать жертвой фишинга. Поэтому мы инвестируем в повышение компетентности персонала, ведь грамотный пользователь — это первая линия обороны», — подчеркнул он.

В завершение выступления эксперт отметил, что внедрение дорогостоящих решений не заменяет базовых принципов информационной безопасности. «Если в инфраструктуре остаются проблемы с паролями, сегментацией, устранением уязвимостей и другими аспектами, то даже самые современные технологии будут малоэффективны. Начинать нужно с основ», — резюмировал Кирилл Субоч.

Конференция «Кибербезопасность 2026» собрала ведущих специалистов отрасли, представителей бизнеса и государственных структур. Мероприятие организовано при поддержке компании Kaspersky и стало одной из ключевых дискуссионных площадок по вопросам защиты цифровой инфраструктуры региона.

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются 5,7 млн жителей страны, а также крупнейшие частные и государственные организации.

Центр кибербезопасности МТС аттестован ОАЦ и является частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности страны. Подразделение обеспечивает защиту ИТ-инфраструктуры компании и предлагает решения для бизнеса, включая мониторинг событий и реагирование на инциденты различного уровня сложности.