После проверки, проведенной совместно с сотрудниками УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, ОБЭП Ленинского, Первомайского и Центрального РУВД г.Минска, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры возбудило 16 уголовных дел о получении и даче взяток, принятии и предоставлении незаконного вознаграждения, а также хищении путем злоупотребления служебными полномочиями по статьям 430, 431, 433 и 210 УК РБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, вскрыты преступные схемы хищений, взяточничества и передачи незаконных вознаграждений должностным лицам государственных организаций перерабатывающей и энергетической отраслей за благоприятное решение вопросов о:

выборе конкретного предприятия в качестве поставщика продукции, заключении с ним соответствующих договоров и их оплате;

выборе определенных частных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве подрядчика по восстановлению работы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой программного обеспечения и содействии в оплате выполненных работ;

приемке в эксплуатацию электросетей на объектах строительства, ускорении процесса установки точек переключения кабелей, проведении испытаний и приемке объекта строительства.

Размер незаконных вознаграждений и взяток определялся исходя из фактически поступивших от заказчиков денег (до 2% от суммы заказа), объемов и частоты отгрузки, а также своевременности оплаты и составлял от 300 рублей до 2 000 долларов США.

При этом сумма похищенного путем злоупотребления служебными полномочиями превысила 15 тыс. рублей.

Вина должностных и иных лиц в совершении коррупционных преступлений подтверждена среди прочего материалами доследственной проверки, изъятыми первичными учетными документами, банковскими сведениями и данными бухгалтерского учета.

Опрошенные 10 подозреваемых полностью признали факты дачи и получения взяток, обязались возместить полученный преступным путем доход.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в подразделения Следственного комитета по Гомельской, Минской и Брестской областям, а также г.Минска – ход их расследования прокуратура взяла на контроль.