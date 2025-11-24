ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ЭНЕРГООТРАСЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ И ПОДКУПА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ВОЗБУЖДЕНО 16 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ


14:05 25.11.2025

После проверки, проведенной совместно с сотрудниками УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома, ОБЭП Ленинского, Первомайского и Центрального РУВД г.Минска, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры возбудило 16 уголовных дел о получении и даче взяток, принятии и предоставлении незаконного вознаграждения, а также хищении путем злоупотребления служебными полномочиями по статьям 430, 431, 433 и 210 УК РБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, вскрыты преступные схемы хищений, взяточничества и передачи незаконных вознаграждений должностным лицам государственных организаций перерабатывающей и энергетической отраслей за благоприятное решение вопросов о:

выборе конкретного предприятия в качестве поставщика продукции, заключении с ним соответствующих договоров и их оплате;

выборе определенных частных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве подрядчика по восстановлению работы автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с установкой программного обеспечения и содействии в оплате выполненных работ;

приемке в эксплуатацию электросетей на объектах строительства, ускорении процесса установки точек переключения кабелей, проведении испытаний и приемке объекта строительства.

Размер незаконных вознаграждений и взяток определялся исходя из фактически поступивших от заказчиков денег (до 2% от суммы заказа), объемов и частоты отгрузки, а также своевременности оплаты и составлял от 300 рублей до 2 000 долларов США.

При этом сумма похищенного путем злоупотребления служебными полномочиями превысила 15 тыс. рублей.

Вина должностных и иных лиц в совершении коррупционных преступлений подтверждена среди прочего материалами доследственной проверки, изъятыми первичными учетными документами, банковскими сведениями и данными бухгалтерского учета.

Опрошенные 10 подозреваемых полностью признали факты дачи и получения взяток, обязались возместить полученный преступным путем доход.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в подразделения Следственного комитета по Гомельской, Минской и Брестской областям, а также г.Минска – ход их расследования прокуратура взяла на контроль.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585