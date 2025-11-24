ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ УЖЕ НАЗНАЧИЛА БЖД НА ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ


13:33 25.11.2025

В целях повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по организации доставки пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников с 24 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» уже дополнительно назначено более 60 поездов по популярным у пассажиров направлениям: Минск – Москва, Брест – Москва, Полоцк – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда в международном сообщении с Российской Федерацией осуществляется за 90 суток до их отправления с начальной станции.

Во внутриреспубликанском сообщении назначено порядка 150 дополнительных поездов по основным пассажирообразующим направлениям, связывающим Минск с областными центрами.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и во внутриреспубликанском сообщениях будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line