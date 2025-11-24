В целях повышения качества предоставляемых услуг и удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по организации доставки пассажиров в дни новогодних и рождественских праздников с 24 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в международном сообщении с Российской Федерацией Белорусской железной дорогой во взаимодействии с ОАО «РЖД» уже дополнительно назначено более 60 поездов по популярным у пассажиров направлениям: Минск – Москва, Брест – Москва, Полоцк – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Продажа билетов на данные поезда уже открыта. Напоминаем, что реализация проездных документов на поезда в международном сообщении с Российской Федерацией осуществляется за 90 суток до их отправления с начальной станции.

Во внутриреспубликанском сообщении назначено порядка 150 дополнительных поездов по основным пассажирообразующим направлениям, связывающим Минск с областными центрами.

Работа по назначению дополнительных поездов в международном и во внутриреспубликанском сообщениях будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра.