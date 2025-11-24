Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2025 г. составила 2758,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В сентябре 2025 года средняя зарплата была 2746,4 рубля.

Таким образом, в октябре 2025 года она выросла по сравнению с сентябрем 2025 года на 12,2 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за октябрь составила 3653,5 рубля, Минской области – 2800,2 рубля, в Гомельской – 2444,9 рубля, Гродненской – 2468,7 рубля, Брестской – 2470,2 рубля, Витебской – 2286,1 рубля, Могилевской - 2315,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре была в секторе информации и связи – 5960,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3992,2 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3390,9 рубля, строительства – 3677,0 рубля, промышленности – 2912,2 рубля, транспорта и логистики — 2694,1 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2518,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2458,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2141,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2323,3 рубля, образования — 1867,6 рубля.