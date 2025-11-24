ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 12,2 РУБЛЯ


13:31 25.11.2025

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2025 г. составила 2758,6 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В сентябре 2025 года средняя зарплата была 2746,4 рубля.

Таким образом, в октябре 2025 года она выросла по сравнению с сентябрем 2025 года на 12,2 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за октябрь составила 3653,5 рубля, Минской области – 2800,2 рубля, в Гомельской – 2444,9 рубля, Гродненской – 2468,7 рубля, Брестской – 2470,2 рубля, Витебской – 2286,1 рубля, Могилевской - 2315,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в октябре была в секторе информации и связи – 5960,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3992,2 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3390,9 рубля, строительства – 3677,0 рубля, промышленности – 2912,2 рубля, транспорта и логистики — 2694,1 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2518,1 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2458,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2141,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2323,3 рубля, образования — 1867,6 рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2025
валюта курс
EUR 3.3733
USD 2.9243
RUB 3.7035
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9243 +0.0018
RUB 3.7035 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
подробнее
