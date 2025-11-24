|О компании
|25.11.2025
НОВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ УСТАНОВЯТ В ЦЕХЕ СПЕЦИНСТРУМЕНТА И ТЕХОСНАСТКИ МТЗ В 2026 ГОДУ
12:56 25.11.2025
Три новых горизонтально-фрезерных обрабатывающих центра с числовым программным управлением установят в цехе специального инструмента и технологической оснастки Минского тракторного завода в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник проектно-технологического отдела энергонасыщенных тракторов и специальной техники управления главного технолога ОАО «МТЗ» Сергей Терешонок.
«Высокотехнологичное оборудование китайского производства уже прибыло на МТЗ. После ввода в эксплуатацию оно значительно повысит производительность труда и качество обрабатываемых изделий. При этом его использование позволит снизить себестоимость производства, что в итоге повлияет на конкурентоспособность итогового продукта», — отметил Сергей Терешонок.
Новые центры с ЧПУ предназначены для комплексной механической обработки средних и крупных корпусных деталей из стали и чугуна для тракторов BELARUS серий 1500 – 3500. В настоящее время в цехе специального инструмента и технологической оснастки готовятся к проведению ремонтных работ для последующей установки оборудования.
