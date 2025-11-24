ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: ПРОГРАММА-2030 СОДЕРЖИТ АЛГОРИТМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПЯТИЛЕТКИ – НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЛОРУСОВ


12:21 25.11.2025

Программа-2030 содержит четкий алгоритм достижения главной цели пятилетки – нового качества жизни белорусов. Об этом заявил 24 ноября 2025 года министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании Совета Республики под председательством спикера верхней палаты Парламента Натальи Кочановой с докладом о проекте Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Юрий Чеботарь отметил, что в основу документа легли фундаментальные принципы и стратегические ориентиры, которые были обозначены Главой государства, результаты аналитических исследований и соцопросов белорусов, запросы общества.

По словам Министра, Программа-2030 является системным документом, в котором выстроен четкий алгоритм достижения главной цели пятилетки – нового качества жизни белорусов.

Для эффективного ответа на внешние и внутренние вызовы создана целостная архитектура среднесрочных программ:

20 государственных программ – ключевой инструмент бюджетного финансирования социальных обязательств (инфраструктура, образование, здравоохранение и др.);

17 отраслевых программ – механизм привлечения коммерческого капитала для решения специализированных задач;

7 региональных и 38 научных программ – формируют фундамент устойчивого развития.

Во главе этой пирамиды – Программа-2030, которая каскадируется через комплекс указанных программных документов, обеспечивая достижение поставленных задач и реализацию приоритетов.

«Её основа – это семь ключевых приоритетов:

1.Национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи.

2.Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности.

3.Создание качественной и удобной среды для жизни.

4.Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.

5.Сильные регионы.

6.Укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики.

7. Реализация туристического потенциала.

Каждый приоритет наполнен конкретными задачами для его достижения. Они, в свою очередь, оцифрованы через систему качественных индикаторов для оценки результативности – их порядка 70.

Таким образом, Программа становится конкретной, компактной, народной – то есть доступной и понятной каждому гражданину», – подчеркнул Юрий Чеботарь.
