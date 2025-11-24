|О компании
|25.11.2025
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: ПРОГРАММА-2030 СОДЕРЖИТ АЛГОРИТМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПЯТИЛЕТКИ – НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЛОРУСОВ
12:21 25.11.2025
Программа-2030 содержит четкий алгоритм достижения главной цели пятилетки – нового качества жизни белорусов. Об этом заявил 24 ноября 2025 года министр экономики Юрий Чеботарь, выступая на заседании Совета Республики под председательством спикера верхней палаты Парламента Натальи Кочановой с докладом о проекте Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Юрий Чеботарь отметил, что в основу документа легли фундаментальные принципы и стратегические ориентиры, которые были обозначены Главой государства, результаты аналитических исследований и соцопросов белорусов, запросы общества.
По словам Министра, Программа-2030 является системным документом, в котором выстроен четкий алгоритм достижения главной цели пятилетки – нового качества жизни белорусов.
Для эффективного ответа на внешние и внутренние вызовы создана целостная архитектура среднесрочных программ:
20 государственных программ – ключевой инструмент бюджетного финансирования социальных обязательств (инфраструктура, образование, здравоохранение и др.);
17 отраслевых программ – механизм привлечения коммерческого капитала для решения специализированных задач;
7 региональных и 38 научных программ – формируют фундамент устойчивого развития.
Во главе этой пирамиды – Программа-2030, которая каскадируется через комплекс указанных программных документов, обеспечивая достижение поставленных задач и реализацию приоритетов.
«Её основа – это семь ключевых приоритетов:
1.Национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи.
2.Развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности.
3.Создание качественной и удобной среды для жизни.
4.Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация.
5.Сильные регионы.
6.Укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики.
7. Реализация туристического потенциала.
Каждый приоритет наполнен конкретными задачами для его достижения. Они, в свою очередь, оцифрованы через систему качественных индикаторов для оценки результативности – их порядка 70.
Таким образом, Программа становится конкретной, компактной, народной – то есть доступной и понятной каждому гражданину», – подчеркнул Юрий Чеботарь.
