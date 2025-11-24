В январе-октябре 2025 г. сделки на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) заключали компании из 61 региона Российской Федерации, что на 11 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба биржи.

По объемам биржевого товарооборота в первую пятерку вошли участники торгов из Московской, Смоленской, Ленинградской и Белгородской областей, а также из Республики Татарстан. Самые высокие темпы роста объемов биржевой торговли по итогам 10 месяцев продемонстрировали Смоленская и Белгородская области — 190% и 282% соответственно. Такой статистикой поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время семинара для представителей российского бизнеса.

Мероприятие, прошедшее в центральном офисе БУТБ, было организовано по запросу ФБУ «Федеральный ресурсный центр» в рамках программы подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства РФ. Ключевыми задачами программы являются обеспечение экономики квалифицированными управленцами, повышение конкурентоспособности российских предприятий и организаций, развитие международного сотрудничества. В связи с этим основное внимание в ходе семинара было уделено возможностям применения биржевого механизма при осуществлении экспортно-импортных операций с компаниями из Беларуси и третьих стран.

«В структуре биржевых сделок с участием резидентов России преобладает импорт товаров из Беларуси. В стоимостном выражении это 87% всех транзакций. Россияне, в частности, активно приобретают на бирже мясомолочную продукцию, кормовые добавки, льноволокно, пиломатериалы, газосиликатные блоки, кирпичи и лом металлов. При этом многие используют биржевую платформу на регулярной основе. Например, в текущем году импортные сделки систематически заключали 435 российских участников торгов. Это заметно больше, чем в прошлом году, когда таких постоянных покупателей было 334. Как результат, по сравнению с январем-октябрем 2024 г. поставки белорусских товаров в Россию увеличились на 17%», — отметил заместитель начальника управления ВЭД БУТБ.

В целом за 10 месяцев 2025 г. резиденты РФ на 12% нарастили сумму биржевых сделок на БУТБ, а пул аккредитованных на бирже российских субъектов хозяйствования расширился на 610 компаний.