Экономика РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


11:48 25.11.2025

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 11 ноября 2025 г. № 47-13 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 41,629 (ранее – 38,888).

Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 18 августа 2025 г. № 34-4 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» утратило силу.

Правовой акт вступил в силу 23 ноября 2025 г.
