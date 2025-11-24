ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНЭКОНОМИКИ: РАТИФИКАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПОЗВОЛИТ АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ОАЭ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ


11:17 25.11.2025

На заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь заместитель министра экономики Алеся Абраменко 24 ноября 2025 г. выступила с докладом по проекту Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций».

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, в докладе сделан акцент на углубление экономических связей с Объединенными Арабскими Эмиратами, формирование обширных возможностей для бизнеса. Соглашение подчеркивает взаимную приверженность Беларуси и ОАЭ принципам свободной торговли и создания благоприятного делового климата, что, несомненно, принесет долгосрочные выгоды для экономики и благосостояния граждан стран.

В частности, Соглашение закрепляет для Беларуси доступ на рынок ОАЭ на условиях, более благоприятных в сравнении с предоставляемыми большинству стран мира. ОАЭ также входит в «преференциальный пул» стратегических партнеров Беларуси, которым предоставляются гарантии недискриминации на белорусском рынке.

Одновременно Соглашение создает благоприятную и прозрачную правовую основу для торговли услугами, обеспечивая стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Оно позволит либерализировать двустороннюю торговлю услугами, облегчая доступ белорусских и эмиратских компаний на рынки друг друга. В части доступа на рынок услуг по предварительным оценкам ОАЭ взяли обязательства по 114 секторам, Беларусь – по 113 секторам.

«По прогнозным оценкам, по мере реализации договоренностей прирост экспорта услуг в среднесрочной перспективе составит около 65 % с одновременным увеличением импорта услуг на 21%», - отметила заместитель министра экономики.

Соглашение демонстрирует последовательную политику Республики Беларусь по расширению географии экономического сотрудничества и укрепления доверия с ключевыми глобальными партнерами.

По итогам обсуждения законопроект поддержан депутатами.
