Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Минского городского колледжа автомобилестроения. Об этом сообщает Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Наталья Кочанова посетила обновленную учебную лабораторию колледжа на базе Минского автомобильного завода.

Мастерская рассчитана на 15 учащихся, у каждого — отдельное рабочее место, спрятанное в кабину. Внутри установлены современные сварочные аппараты. Также в помещении есть заготовительный участок, учебный класс, санузел и гардероб. Не уступает в технологичности и рабочее место мастера производственного обучения. На специальном столе преподаватель может наглядно продемонстрировать ученикам необходимые операции — все благодаря защитному экрану, который при необходимости можно открыть или убрать нажатием на кнопку.

"На территории завода возобновлена работа современной учебно-производственной мастерской для подготовки электрогазосварщиков и специалистов по работе на автоматических и полуавтоматических линиях. Она существовала и раньше, но сейчас от прежней остались лишь стены. Всеостальное претерпело полную модернизацию: выполнен косметический ремонт, полностью заменены все коммуникации — проводка, система приточной и вытяжной вентиляции. Также мы полностью модернизировали рабочие места для учащихся. На данный момент это самая технологичная сварочная мастерская в Минске", — отметил директор учреждения образования Анатолий Кулага.

Во время экскурсии по колледжу Наталья Кочанова интересовалась успехами ребят, почему они выбрали рабочие профессии, нравится ли им учеба в учреждении, а также планируют ли они в дальнейшем работать на МАЗе.

В рамках единого дня информирования председатель Совета Республики пообщалась и с преподавателями.

Наталья Кочанова поделилась своим мнением по широкому кругу вопросов, рассказала о нормотворческой деятельности Совета Республики, уделила внимание важности подготовки кадров и престижу рабочих профессий. Также поговорили о киберпреступлениях.

"Сегодня это одна из самых серьезных угроз. Мошеннические схемы становятся все изощреннее. Очень важно проводить разъяснительную работу, рассказывать о простых правилах безопасности в сети. Трагедия в том, что люди добровольно передают свои персональные данные мошенникам. Развитие технологий, включая искусственный интеллект, — это неизбежно, но оно же порождает огромное количество фейков. Не нужно верить всему тому, что говорят в интернете", - отметила Спикер.