|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,1%
09:55 25.11.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - октябре 2025 года в текущих ценах составил 20 560,4 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 1,1% к уровню января – октября 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2025
Курсы в банках
на 25.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе