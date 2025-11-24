Экономика РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,1%

09:55 25.11.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - октябре 2025 года в текущих ценах составил 20 560,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 1,1% к уровню января – октября 2024 г.