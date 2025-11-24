ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,1%


09:55 25.11.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - октябре 2025 года в текущих ценах составил 20 560,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП сократился на 1,1% к уровню января – октября 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2025
валюта курс
EUR 3.3698
USD 2.9225
RUB 3.6982
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3686 -0
USD 2.9225 +0.0011
RUB 3.6982 +0.0033
Курсы в банках
на 25.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3650
USD 2.9150 2.9200
RUB 3.6910 3.6990
Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1535 1.1585
EUR/RUB 91.0000 91.5000
USD/RUB 78.8000 79.1000
