За 10 месяцев 2025 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании у 244 субъектов хозяйствования, штрафные санкции — более 420 тыс.руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, например, ООО «Папбехер ГмбХ» (Минская область) завысило допустимые предельные оптовые надбавки при реализации подсолнечного шрота. Кроме того, отпускные цены на импортируемые товары не были подтверждены экономическими расчетами, а также не указывались и недостоверно указывались в ТТН сведения, связанные с установлением цен. Сумма штрафов для юридического и должностного лиц составила более 72 тыс.руб. Соответствующие материалы о выявленных нарушениях направлены в Генпрокуратуру.

По итогам совместной с КГК выборочной проверки ООО «Парфюм Трейд» (Минская область) выявлены факты неуказания в ТТН дополнительных сведений на регулируемые товары. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности на общую сумму более 24 тыс.руб

В ходе совместной с КГК выборочной проверки ОАО «Керамин» (г. Минск) выявлены нарушения порядка формирования цен на плитку керамическую и сантехнику в части несоблюдения требований, при которых возможно повышение цен на регулируемые товары без согласования. Должностное лицо экономическим судом г. Минска привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 210 руб.

ОАО «Беловежский» (Брестская область) самостоятельно повысило цены на свинину без согласования в установленном порядке с облисполкомом. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму порядка 10 тыс.руб.

ООО «ФРУТКИНГ» (г. Минск) реализовало импортные мандарины по ценам, которые не были подтверждены экономическими расчетами. Обществу назначен штраф — порядка 1,5 тыс.руб.

КСП «Совхоз-комбинат «Заря» (Гомельская область) незаконно повысило отпускные цены на полуфабрикаты из мяса и свинины. Предприятие оштрафовано на сумму порядка 2,0 тыс. руб.

В течение двух лет ООО «КоронаТрейд» (г. Витебск) применяло тарифы на бани и душевые в объекте бытового обслуживания «Народная баня» с превышением разрешенных нормативов. При норме 8 руб. — стоимость одного посещения достигала 12-16 руб. Наложено административное взыскание на директора общества в размере 630 руб.