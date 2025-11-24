|О компании
|25.11.2025
Экономика РБ
МАПИД ПРИСТУПИЛ К РАЗРАБОТКЕ ДВУХ КОТЛОВАНОВ ПОД ЖИЛЬЕ В ГРАНИЦАХ УЛ. АНГАРСКОЙ-МАГНИТНОЙ
09:17 25.11.2025
МАПИД приступил к разработке двух котлованов под жилье в границах ул. Ангарской-Магнитной в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Первый дом (№3) построят вдоль Ангарской, второй (№8) – между паркингом и высоткой по адресу: ул. Ангарская, 17А.
Ожидаемые «квадраты» введут соответственно в 2026-м и 2027-м годах.
Дом № 8 будет по серии М464-М на 13 тыс. кв. м (180 квартир), дом № 3 – это «Ушка» на 8,1 тыс. кв. м (119 квартир).
Сейчас на площади 5,8 га введены шесть домов в конструкциях ОАО «МАПИД». Построены яркие детские площадки.
Первый трест завершает строительство второго гаража-стоянки.
Заказчик – УКС Заводского района. Проект – УП «Минскпроект»
