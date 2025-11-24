МАПИД приступил к разработке двух котлованов под жилье в границах ул. Ангарской-Магнитной в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Первый дом (№3) построят вдоль Ангарской, второй (№8) – между паркингом и высоткой по адресу: ул. Ангарская, 17А.

Ожидаемые «квадраты» введут соответственно в 2026-м и 2027-м годах.

Дом № 8 будет по серии М464-М на 13 тыс. кв. м (180 квартир), дом № 3 – это «Ушка» на 8,1 тыс. кв. м (119 квартир).

Сейчас на площади 5,8 га введены шесть домов в конструкциях ОАО «МАПИД». Построены яркие детские площадки.

Первый трест завершает строительство второго гаража-стоянки.

Заказчик – УКС Заводского района. Проект – УП «Минскпроект»