25.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


МАПИД ПРИСТУПИЛ К РАЗРАБОТКЕ ДВУХ КОТЛОВАНОВ ПОД ЖИЛЬЕ В ГРАНИЦАХ УЛ. АНГАРСКОЙ-МАГНИТНОЙ


09:17 25.11.2025

МАПИД приступил к разработке двух котлованов под жилье в границах ул. Ангарской-Магнитной в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Первый дом (№3) построят вдоль Ангарской, второй (№8) – между паркингом и высоткой по адресу: ул. Ангарская, 17А.

Ожидаемые «квадраты» введут соответственно в 2026-м и 2027-м годах.

Дом № 8 будет по серии М464-М на 13 тыс. кв. м (180 квартир), дом № 3 – это «Ушка» на 8,1 тыс. кв. м (119 квартир).

Сейчас на площади 5,8 га введены шесть домов в конструкциях ОАО «МАПИД». Построены яркие детские площадки.

Первый трест завершает строительство второго гаража-стоянки.

Заказчик – УКС Заводского района. Проект – УП «Минскпроект»
