Компания МТС подвела итоги очного курса цифровой грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких, который проходил в территориальных центрах социального обслуживания населения сразу в трех районах Гомеля — Железнодорожном, Новобелицком и Центральном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, программа включала десять занятий, на которых участники освоили работу со смартфоном и социальными сетями, научились безопасно совершать онлайн-покупки, оформлять заявки в сервисе 115.бел, пользоваться геосервисами и применять нейросети для решения повседневных задач.

Формат обучения сочетал лекции, практику и поддержку наставников, а особое внимание уделялось созданию дружелюбной атмосферы, где каждый чувствовал себя уверенно. Группы формировались по 10 человек, чтобы обеспечить комфортный темп обучения.

«Мы рады видеть, как проект #НаучиСвоихБлизких помогает людям старшего поколения открывать новые возможности. Для многих наших слушателей обучение стало шагом к большей самостоятельности и уверенности в цифровом мире», — отметила Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

О проекте:

#НаучиСвоихБлизких — социальная инициатива МТС, направленная на повышение цифровой грамотности старшего поколения. Программа включает базовый и продвинутый уровни в зависимости от первоначальных знаний, и помогает людям уверенно пользоваться современными технологиями. За время реализации проекта выдано более 800 сертификатов об успешном прохождении курса. Присоединиться к проекту можно бесплатно онлайн: регистрация доступна на сайте инициативы.