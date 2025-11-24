|О компании
|24.11.2025
НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР МТЗ ОРИЕНТИРУЕТ КОЛЛЕКТИВ РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
15:22 24.11.2025
Генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог подчеркнул важность совместной целенаправленной работы на результат. Об этом он заявил сегодня во время общения с руководящим составом предприятия, передает корреспондент «Трактор.бел».
«Есть одна ёмкая фраза: «У нас нет времени на медленные танцы». Коллеги, у нас действительно мало времени, поэтому попрошу всех сгруппироваться. Впереди 80-летие со дня основания МТЗ, и мы должны подойти к этой дате с весомым результатом, чтобы отпраздновать юбилей с улыбками на лицах. У Минского тракторного завода есть все, чтобы достойно продолжать дело отцов-основателей, которые в свое время выводили завод на мыслимые и немыслимые высоты», — отметил Тарас Мурог.
Он призвал собравшихся: «Не зацикливайтесь на процессе – нужен результат». К коллегам также обратился предыдущий руководитель – Сергей Авраменко. Он поблагодарил за совместную работу и пожелал Минскому тракторному заводу успехов и процветания.
