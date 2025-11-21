Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 106,6%, в том числе на инвестиционные товары – 98,7% и 102,1% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 107,6%, потребительские товары – 100,5% и 106,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) по Брестской области в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 103,9%, в том числе в растениеводстве – 99,9% и 104,7% соответственно, животноводстве – 100,7% и 103,8%.