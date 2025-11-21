|О компании
|24.11.2025
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 10,9 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
14:00 24.11.2025
В Беларуси на 24 ноября намолочено 10,927 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,717 млн.тонн, Гродненская – 2,161 млн.тонн, Брестская – 2,189 млн.тонн, Могилевская – 1,372 млн.тонн, Гомельская – 1,411 млн.тонн, Витебская – 1,075 млн.тонн
Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны практически с 99% площадей, что составляет 2 272 тысячи гектаров
Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га
Заготовлено льнотресты 213 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га
Заготовлено сенажа – 14 млн 92 тыс. тонн – 101% плана. Силоса - 20 млн 57 тыс.тонн – 97% плана. Травяных кормов - 9 млн 771 тыс. тонн кормовых единиц – более 97% плана
Сахарная свекла убрана со 100% площадей, или более 108 тыс.га. Накопано 5 миллионов 937 тысяч тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 53 ц/га. На свеклоприёмные пункты вывезено 84% от накопанной свеклы, что составляет 5 млн 8 тыс.тонн.
Поднято зяби на площади 1 млн 299 тысяч гектаров, что составляет 91% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.
