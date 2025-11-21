Депутаты приняли в двух чтениях бюджет Фонда соцзащиты Беларуси на 2026 год с профицитом в 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Проект Закона представлен министром труда и социальной защиты Наталией Павлюченко.

Доходы бюджета фонда планируются на уровне 39 млрд. рублей, на 3,8 млрд. рублей больше ожидаемого исполнения 2025 года. Темп роста - почти 111%.

Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят 36,1 млрд. рублей

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 38,5 млрд. рублей, +5,7 млрд руб. или на 17,3% больше по сравнению с 2025 г.

Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий - 31,1 млрд. рублей.

Министр отметила, что в 2026 году средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров продолжит рост и увеличится на 14,5% и составит порядка 1,1 тыс. руб.

Значительные средства также будут направлены на выплату пособий, в первую очередь семейных.

Общий объем расходов на эти цели составит почти 7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми.

В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2025 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 519 млн. рублей