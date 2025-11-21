|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ БЮДЖЕТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД С ПРОФИЦИТОМ В BR0,5 МЛРД
13:52 24.11.2025
Депутаты приняли в двух чтениях бюджет Фонда соцзащиты Беларуси на 2026 год с профицитом в 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Проект Закона представлен министром труда и социальной защиты Наталией Павлюченко.
Доходы бюджета фонда планируются на уровне 39 млрд. рублей, на 3,8 млрд. рублей больше ожидаемого исполнения 2025 года. Темп роста - почти 111%.
Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят 36,1 млрд. рублей
Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 38,5 млрд. рублей, +5,7 млрд руб. или на 17,3% больше по сравнению с 2025 г.
Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий - 31,1 млрд. рублей.
Министр отметила, что в 2026 году средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров продолжит рост и увеличится на 14,5% и составит порядка 1,1 тыс. руб.
Значительные средства также будут направлены на выплату пособий, в первую очередь семейных.
Общий объем расходов на эти цели составит почти 7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми.
В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2025 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 519 млн. рублей
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 24.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе