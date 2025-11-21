Александр Лукашенко 24 ноября встретился с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Мы проговариваем пока, может быть, шепотом о том, что мы полмиллиарда долларов товарооборот должны иметь. Мы можем это иметь, если не опустим руки и будем стремиться к этому. Где-то чуть более $300 млн мы на сегодняшний день торгуем. Это не то для нас. Потенциал у нас значительно выше», - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь и Ярославская область сотрудничают с советских времен: "Много для своего автомобилестроения покупаем у вас - и комплектующие, и то, что называется сердцем любого автомобиля. Готовы и дальше сотрудничать с вами".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей. "Это очень важно особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости. Как у нас говорят, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране", - отметил он.

Президент добавил, что совместная работа с Ярославской областью над производством комплектующих важна еще и с учетом того, что с рынков Беларуси и России ушли западные производители. "В этом плане очень серьезно с ярославцами продвинулись. Очень надеюсь, что скоро мы заместим вообще самые большие мощные двигатели, получим из Ярославля, - сказал Александр Лукашенко. - В целом, если взять цена/качество наших товаров (вообще всех товаров), то мы значительно превосходим импортные".

Глава государства отметил, что сейчас разговоров в плане конкуренции, мол, где-то что-то загорелось и так далее. "Я пытался разобраться, что же там горит, с Питера начиная. Там же у нас абсолютно либеральные средства массовой информации - что хотят, то и делают. Оказывается, не все то горит, что горит в средствах массовой информации. Но над качеством очень серьезно работаем", - сказал он.

Александр Лукашенко также остановился на теме промышленной кооперации, которая, по его словам, выходит на первое место. "Ту программу, к которой мы идем сегодня, - 2026-2027 годы... Наверное, надо амбициозную такую задачу - полмиллиарда долларов - поставить для себя", - добавил Президент.

Белорусский лидер заверил, что если в Беларуси пообещают что-либо своим партнерам, то это будет выполнено в срок: "Это такая, может быть, торговая фишка Беларуси - обязательность".

Еще одно направление, на котором остановился белорусский лидер, - это поставка пассажирской техники, в том числе основанной на электричестве. "Если вам интересно будет, вы можете посмотреть и на МАЗе, и на "Белкоммунмаше" нашу технику. Не только на газомоторном топливе, которую мы производим в достаточном количестве, - Россия просит производить такие машины, - но и на электрической тяге", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь и Ярославская область могут сотрудничать также в области сельского хозяйства. "Знаю, что ваш регион продвинутый, достаточной развитый. Но если что-то вам понравится в Беларуси (а условия климатические у нас примерно одинаковые), мы готовы и по свиноводству, и в племенном деле, и селекционные вопросы также с вами развивать и продвигать", - заверил он.