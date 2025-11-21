|О компании
|24.11.2025
Экономика РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $137,3 МЛН.
13:02 24.11.2025
За январь-сентябрь 2025 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 137,3 млн. долларов США инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 113,3 млн. долларов США, или 82,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-сентябрь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,1 млрд. долларов США.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
