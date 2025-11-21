ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $137,3 МЛН.


13:02 24.11.2025

За январь-сентябрь 2025 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 137,3 млн. долларов США инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 113,3 млн. долларов США, или 82,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,1 млрд. долларов США.

На долю прямых инвестиций приходилось 99,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
валюта курс
EUR 3.3686
USD 2.9214
RUB 3.6949
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9214 -0.0377
RUB 3.6949 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9220 2.9240
RUB 3.6780 3.6890
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1555 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.7000
USD/RUB 79.2000 79.3000
подробнее
