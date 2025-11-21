Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $137,3 МЛН.

13:02 24.11.2025 За январь-сентябрь 2025 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 137,3 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 113,3 млн. долларов США, или 82,5% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 1,1 млрд. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 99,2% всех направленных инвестиций за рубеж.