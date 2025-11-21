|О компании
|24.11.2025
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА СВЫШЕ 204 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
10:46 24.11.2025
С 1 января текущего года в Беларусь прибыло 204 118 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 235 854 жителя Европы. Из Латвии прибыли 397 687 иностранцев, из Литвы — 656 164, из Польши — 128 056. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 53 947 иностранных граждан.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.
