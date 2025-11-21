|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 7,7%
10:41 24.11.2025
За январь-сентябрь 2025 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 9,3%, рентабельность продаж – 7,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 7,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд. рублей, или 8,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2025 г. составила 8,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд. рублей, или 8,1% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 24.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе