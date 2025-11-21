Экономика РБ

БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОГИЛЕВА В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ

10:37 24.11.2025 Авиакомпания «Белавиа» возобновила чартерные рейсы из Могилева в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Боинг 737-800 доставит пассажиров к лазурным берегам Красного моря. Загрузка на борту 100%. Детали выполнения рейсов у консолидатора – туроператора «ИНТЕРСИТИ» Из Междунароного аэропорта Могилев «Белавиа» возобновила полеты весной этого года: в апреле были открыты регулярные рейсы в Москву, а в мае – чартерная программа в Анталью.