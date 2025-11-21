|О компании
|24.11.2025
Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВИЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОГИЛЕВА В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
10:37 24.11.2025
Авиакомпания «Белавиа» возобновила чартерные рейсы из Могилева в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Боинг 737-800 доставит пассажиров к лазурным берегам Красного моря. Загрузка на борту 100%.
Детали выполнения рейсов у консолидатора – туроператора «ИНТЕРСИТИ»
Из Междунароного аэропорта Могилев «Белавиа» возобновила полеты весной этого года: в апреле были открыты регулярные рейсы в Москву, а в мае – чартерная программа в Анталью.
