Предпринимательство в Беларуси активно развивается и расширяет свои возможности. Об этом заявил 21 ноября 2025г. Министр экономики Юрий Чеботарь на торжественной церемонии награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Матусевич, депутаты и сенаторы, руководители республиканских и местных органов власти, концернов, банковской сферы, бизнес-союзов, деловых кругов.

В приветственном слове Министр отметил, что конкурс проводится уже почти три десятилетия, и за это время отечественный бизнес продемонстрировал впечатляющий рост. Сегодня предпринимательство прочно ассоциируется с производством высококачественной продукции, передовыми технологиями, в том числе в IT-сфере, медицине, электронной коммерции.

«Мы видим примеры руководителей, которые успешно масштабировали свой бизнес: две организации выросли из индивидуальных предпринимателей. Особо приятно отметить, что треть победителей – компании созданные либо управляемые женщинами», – акцентировал Юрий Чеботарь

Компании-победители обеспечивают занятость более 2600 сотрудников. В бюджет от их деятельности поступило свыше 66 млн. рублей.

Министр отметил, что вклад делового развитие экономики страны сложно переоценить. Государство, в свою очередь, продолжит совершенствовать бизнес-среду.

«Мы стоим на пороге нового пятилетнего цикла. В течение года министерства, парламентарии, научные круги и международные эксперты, бизнес и общественность совместно работали над программными документами до 2030 года. Совсем скоро Всебелорусское народное собрание рассмотрит Программу социально-экономического развития. Отмечу, что каждый ее приоритет в той или иной степени связан с созданием условий для развития бизнеса – от демографической безопасности и комфортной среды проживания до цифровой трансформации и развития регионов», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Руководитель Министерства поздравил победителей конкурса и пожелал всему предпринимательскому сообществу Беларуси профессионального вдохновения, прорывных проектов и новых достижений.

По результатам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2025 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2025 г. № 538 определены его победители.

В номинации «Успешный старт»:

общество с ограниченной ответственностью «АстраТрейдКомпани», г. Минск;

общество с ограниченной ответственностью «Бел Агро Оил», Минская область;

общество с ограниченной ответственностью «Гронити», Гродненская область;

общество с ограниченной ответственностью «Князев-Мебель», Могилевская область;

общество с ограниченной ответственностью «М8-Авто», Витебская область;

общество с ограниченной ответственностью «Палет Маркет», Гомельская область;

частное унитарное предприятие «МаркБрук», Брестская область.

В номинации «Стабильный успех»:

общество с ограниченной ответственностью «БТК-5», г. Брест;

общество с ограниченной ответственностью «СТФ-монтаж», Минская область;

совместное белорусско-российское закрытое акционерное общество «ЛИПЛАСТ-СПб», Гродненская область;

совместное общество с ограниченной ответственностью «Регион-продукт», Могилевская область;

специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество «ВОЛЬНА», г. Минск;

частное производственное унитарное предприятие «Полимерконструкция», г. Витебск.

В номинации «Эффективный бизнес в сфере производства»:

закрытое акционерное общество «САТУРН-1 г. Житковичи», Гомельская область;

общество с ограниченной ответственностью «ДМ-Мебель», Минская область;

общество с ограниченной ответственностью «КатДмит Инжиниринг», Гродненская область;

общество с ограниченной ответственностью «РуДимСтрой», Могилёвская область;

общество с ограниченной ответственностью «Техдетальсервис», г. Минск;

общество с ограниченной ответственностью «Янистрой», Брестская область;

частное производственно-торговое унитарное предприятие «Промкомплектцентр», Витебская область.

В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг»:

общество с ограниченной ответственностью «Белая история», Брестская область;

общество с ограниченной ответственностью «ДжиМоторс», Витебская область;

общество с ограниченной ответственностью «МСУ 25», Минская область;

общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ДЭЛС», г. Минск;

частное медицинское унитарное предприятие «ДентГомель», г. Гомель;

частное торговое унитарное предприятие «Ламита плюс», Могилевская область;

частное торговое унитарное предприятие «У пана Яна», Гродненская область.

В номинации «Эффективный индивидуальный бизнес»:

индивидуального предпринимателя Буткевич Елену Игоревну, Гродненская область;

индивидуального предпринимателя Воропаева Виктора Николаевича, г. Минск;

индивидуального предпринимателя Гриба Александра Александровича, Брестская область;

индивидуального предпринимателя Романовца Сергея Петровича, Гомельская область;

индивидуального предпринимателя Саковича Дмитрия Сергеевича, Могилевская область;

индивидуального предпринимателя Тура Владимира Валериевича, Минская область.

Также постановлением принято решение наградить дипломами «Ганаровы прадпрымальнiк» частное торговое унитарное предприятие «Ламита плюс», общество с ограниченной ответственностью «Гронити», совместное белорусско-российское закрытое акционерное общество «ЛИПЛАСТ-СПб», закрытое акционерное общество «САТУРН-1 г. Житковичи», признанных победителями по результатам проведения Национального конкурса «Предприниматель года» в 2024 и 2025 годах.

