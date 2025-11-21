Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,4%

09:57 24.11.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-октябрь 2025 г. в текущих ценах составил 27 222,1 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 1,4% к уровню января-октября 2024 г.