|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ В БЕЛАРУСИ
09:16 24.11.2025
ВВП Беларуси вырос на 1,5% в январе–октябре 2025 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), потребительская и инвестиционная активность продолжают поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот увеличился на 7,7% за январь–октябрь (после 8,2% за январь–сентябрь). Расширение инвестиций в основной капитал составило 13,2% (после 15,3 %). Выпуск в сельском хозяйстве восстановился до уровня января–октября 2024 г. Производство в промышленности в условиях охлаждения спроса со стороны России продолжает снижаться (-1,3%).
«Благодаря повышенному внутреннему спросу ожидаем более высоких темпов роста по итогам 2025 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 24.11.2025
Конвертация в банках
на 24.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе