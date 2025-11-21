ВВП Беларуси вырос на 1,5% в январе–октябре 2025 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), потребительская и инвестиционная активность продолжают поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот увеличился на 7,7% за январь–октябрь (после 8,2% за январь–сентябрь). Расширение инвестиций в основной капитал составило 13,2% (после 15,3 %). Выпуск в сельском хозяйстве восстановился до уровня января–октября 2024 г. Производство в промышленности в условиях охлаждения спроса со стороны России продолжает снижаться (-1,3%).

«Благодаря повышенному внутреннему спросу ожидаем более высоких темпов роста по итогам 2025 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).