Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНЫ РОСТА ВВП В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ В БЕЛАРУСИ


09:16 24.11.2025

ВВП Беларуси вырос на 1,5% в январе–октябре 2025 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), потребительская и инвестиционная активность продолжают поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот увеличился на 7,7% за январь–октябрь (после 8,2% за январь–сентябрь). Расширение инвестиций в основной капитал составило 13,2% (после 15,3 %). Выпуск в сельском хозяйстве восстановился до уровня января–октября 2024 г. Производство в промышленности в условиях охлаждения спроса со стороны России продолжает снижаться (-1,3%).

«Благодаря повышенному внутреннему спросу ожидаем более высоких темпов роста по итогам 2025 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
валюта курс
EUR 3.3686
USD 2.9214
RUB 3.6949
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9214 -0.0377
RUB 3.6949 +0.0197
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3850
USD 2.9200 2.9350
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1580
EUR/RUB 91.0000 92.0000
USD/RUB 79.0000 79.8977
подробнее
