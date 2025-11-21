|О компании
|21.11.2025
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 11,5%
17:17 21.11.2025
Розничный товарооборот города Минска в январе – октябре 2025 г. составил 27 408,9 млн. рублей, или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,1% розничного товарооборота города Минска, в январе – октябре 2025 г. составил 26 892,9 млн. рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – октябре 2025 г. составил 86 667,3 млн. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – октябре 2025 г. составил 2 909,4 млн. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
