|21.11.2025
Экономика РБ
ОКОЛО 900 РАБОТНИКОВ МТЗ ОСВОИЛИ СМЕЖНЫЕ ПРОФЕССИИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
16:13 21.11.2025
В январе-октябре 2025 года подготовку по смежным рабочим профессиям прошли около 900 работников Минского тракторного завода. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник бюро по подготовке и повышению квалификации рабочих управления кадров ОАО «МТЗ» Ольга Гринюк.
«В настоящее время на предприятии проводится подготовка по 185 рабочим профессиям. В основном обучение проходит в цехах без отрыва от производства. При необходимости направляем работников в столичные учреждения образования. Среди наиболее востребованных профессий — стропальщики, водители погрузчика, слесари механосборочных работ, термисты, фрезеровщики, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением и другие», — отметила Ольга Гринюк.
Как подчеркнули в управлении кадров, на предприятии проводят обучение как для рабочих, так и для инженерно-технических специалистов по рабочим специальностям.
