Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,8%

15:49 21.11.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-октябре 2025 года в текущих ценах составил 74,4 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,8% к уровню января-октября2024 г.